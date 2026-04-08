東京時間11:03現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝96.39（-16.56-14.66%） 海外市場で117ドルを付けたNY原油先物は合意延期を受けて一時91.05ドルまで急落。その後少し戻してもみ合い