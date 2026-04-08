東京時間11:03現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25151.00（+561.00+2.28%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4841.30（+156.60+3.34%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル安を受けて金先は大きく買われている