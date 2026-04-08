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アジア株大幅上昇、米イラン戦争終結期待インフレ加速懸念も後退 東京時間11:21現在 香港ハンセン指数 25699.60（+583.07+2.32%） 中国上海総合指数 3946.56（+56.40+1.45%） 台湾加権指数 34653.27（+1423.45+4.28%） 韓国総合株価指数 5819.57（+324.79+5.91%） 豪ＡＳＸ２００指数 8945.30（+216.53+2.48%） アジア株は大幅上昇、米イラン戦争終結期待が広がっている。 米国と