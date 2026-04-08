３日、天津市の五大道歴史文化街区で花見や散策を楽しむ観光客。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津4月8日】中国天津市の五大道歴史文化街区の大理道ではこのところ、カイドウの花が満開となり、多くの観光客が花を愛でながら散策を楽しんでいる。「春の経済」をさらに活性化させるため、同市和平区は3日から12日まで、「五大道カイドウ祭り2026」を開催、市民や観光客が春の文化・観光を満喫できるようにしている。４