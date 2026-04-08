川崎市で7日、クレーンの解体工事中に足場が崩れて作業員3人が死亡し、1人が行方不明になっている事故で警察や消防は8日朝から捜索活動を再開しました。7日夕方、川崎区扇島のJFEスチール東日本製鉄所の敷地内で、クレーンの解体工事中にクレーンのおよそ500トンの重り部分が落下し、下にあった足場が崩れ、男性作業員5人が巻き込まれました。5人のうち、千葉ケン志朗さん（19）と小池湧さん（29）ら3人が死亡しました。また、1人