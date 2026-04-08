アメリカとイランの停戦交渉の見通しについてワシントンから林記者の中継です。林英美記者：アメリカメディアは、今回の停戦について、トランプ大統領が掲げていた目標が達成されることなく戦争が終結するか、不安定な停戦状況に陥る可能性があると指摘しています。トランプ大統領は、イランが提示している10項目の提案について「交渉の実現可能な基盤であると信じている」と受け入れる姿勢を示し、2週間で合意を最終決定できると