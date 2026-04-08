【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 1−2 バイエルン（日本時間4月8日／サンティアゴ・ベルナベウ）【映像】GKの手を弾く「強烈ゴラッソ」「世界最強のCF」のひとりであるバイエルンのFWハリー・ケインが、大一番で衝撃のゴラッソを叩き込んだ。バイエルンは日本時間4月8日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝ファーストレグでレアル・マドリードと敵地で対戦。CFでスタメン出場したケインは、1−0とリード