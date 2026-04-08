今週の「特命局長」に、SUPER EIGHTの横山裕が初登場！子どもの頃から見ていた番組出演に大興奮！！真栄田探偵にツッコミを入れ、寛平探偵の連発ギャグには「大阪、帰ってきたわぁ！」 ©ABCテレビ 4月10日(金)放送「探偵！ナイトスクープ」に、今週の「特命局長」として、前週の村上信五に続きSUPER EIGHTから横山裕が初登場！ 「うわぁ～！」という観覧席の黄色い大歓声に迎えられた横山は、口上のカンペを一