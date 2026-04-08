再審制度を見直しを巡り、日本維新の会は8日、刑事訴訟法改正の政府案について議論したが、出席者からは問題点を指摘する意見が相次いだ。維新が国会内で開いた法務部会は、冒頭以外が非公開だったが、複数の出席者によると、「証拠の開示の範囲を広げるべきだ」など、政府案の修正を求める声が複数あった。政府案は、閣議決定に向け、与党内で審査が行われているが、自民党では異論が相次ぎ、7日に鈴木馨祐司法制度調査会長が、修