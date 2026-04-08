2026年度予算が7日の参議院本会議で可決、成立した。賛成126票、反対119票で7票差での可決だった。【映像】百田氏に高市総理が突っこまれる瞬間（実際の様子）成立後、高市早苗総理は各党にあいさつ回り。日本保守党とチームみらいのところにも訪れた。保守党は、移民政策についての協議の場の設置や社会保障国民会議への参加など3項目を条件に予算案に賛成することで自民党と合意し、百田尚樹党首、北村晴男議員の2票が賛成に