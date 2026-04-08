控えに甘んじることなく、必死に定位置を狙おうとしている男がいる。大卒4年目の日本ハム・奈良間大己内野手（25）だ。開幕から6試合に出場し、限られた出場機会の中でスタメンで出場した全4試合で安打をマーク。5日のオリックス戦（エスコン）では今季初の猛打賞など、ここまで14打数7安打の打率・500と猛アピールを重ねている。「僕自身試合には出たいですし、試合に出るからにはやっぱりスタメンで出たい気持ちはある。出ら