京都府南丹市で行方不明となった１１歳の男児の通う同市立園部小学校で８日、始業式が行われた。登下校時の見守り態勢が強化される中、児童らは制服姿の警察官やボランティアらに見守られて登校した。男児は安達結（ゆ）希（き）君（１１）。府警や学校などによると、３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなっている。同市教育委員会によると、午前９時からの始業式