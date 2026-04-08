「ブルージェイズ１−４ドジャース」（８日、トロント）ドジャースの守護神、エドウィン・ディアス投手が３点リードの九回からマウンドに上がり、４セーブ目をマークした。ロバーツ監督の継投がズはまったゲームで５連勝だ。先発の山本が七回、無死一、三塁のピンチを招くとベシアを投入した指揮官。左腕も無死満塁とピンチを広げたが、ここから気迫の投球で打者３人を打ち取り無失点で脱出した。八回はトライネンがしっか