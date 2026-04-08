京都府で小学6年生の行方が分からなくなってから、半月が経過しました。警察は7日、学校から離れた児童の自宅近くの山の中を集中的に捜索。警察がこの場所で大がかりな捜索を行うのは初めてとみられています。【写真で見る】大規模捜索“別荘地エリア”だという小6男児の自宅周辺の様子60人態勢で自宅周辺の山を捜索京都小6行方不明喜入友浩キャスター「午前9時半です。安達さんの家の近くの山の中で捜索が行われているという