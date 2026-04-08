県内の景気に関する企業の受け止めや見通しを示す景況感をまとめた日銀短観が公表され、県内全体の景況感は、前の調査から悪化しました。日銀の短観は、おおむね毎月公表される、「経済概況」とは別に、3か月ごとに出されるものです。先月3月31日までの約1か月の間に、県内企業145社から、景気への受け止めやこの先の見通しを聞きました。景気が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を引いた業況判断指数は、製造業と