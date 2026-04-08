創刊50周年を迎えた『JJ』（光文社）と渋谷出店から40周年を迎えたアパレルブランド「セーラーズ（SAILORS）」がアニバーサリーコラボを実施。 【画像】『JJ』×「セーラーズ（SAILORS）」のコラボ 『JJ』と「セーラーズ（SAILORS）」が世界的ヘッドウェアブランド「ニューエラ（NEW ERA）」を加えたトリプルネームのオリジナルキャップを製作。2月の発売開始