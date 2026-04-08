3月24日（火）に発売された『教養としての三菱・三井・住友』（飛鳥新社）が発売即重版が決定した。 【画像】経済誌の記者歴30年超の著者が綴る『教養としての三菱・三井・住友』 経済誌の記者歴30年超の著者が、これまでの知見を活かしながら総力調査で三菱・三井・住友の知っておきたい知識を網羅した書籍『教養としての三菱・三井・住友』。「三菱系を接待する際はキリンビールを出さなければならない」実はキリン