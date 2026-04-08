VIBYが、デビュー曲「Mi*light」を本日4月8日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】VIBY、全編スペインロケによる「Mi*light」MV） 本楽曲は、VIBYの始まりを込めたもので、それぞれ違う場所で生きていたVIBYが、運命的に出会い、一つの“最初の光”となるまでの始まりの物語に。デビューを夢見る中で抱いた不安やときめき、そして“一人ではなく、仲間と一緒だか