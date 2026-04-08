マルマエが３日ぶり急反騰、１０％超の上昇で１５００円台後半に切り返した。ここ調整色を強いられていたが、３月末の株式分割を境に底入れ気配となり、上向きの７５日移動平均線をサポートラインに目先リバウンド局面に移行している。 半導体製造装置向けを主力に高精度な真空部品を手掛け需要を捉えている。イラン停戦交渉期限の延長を受け、足もとリスクオフの巻き戻しで半導体関連株が一斉高に買われているが、そ