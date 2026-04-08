８日の債券市場で先物中心限月６月限は続伸した。米国がイランに対する攻撃を２週間停止することで合意したことが明らかになり、米原油先物相場が急落した。インフレ懸念が後退し、債券買いを誘った。 前日のニューヨーク市場で、長期債相場は上昇（金利は低下）した。米国とイランの停戦交渉を見極めたいとの姿勢が強まるなかで、米財務省が実施した３年債入札の結果が堅調と受け止められ、債券需給を巡る楽観