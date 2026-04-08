「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１１時現在で、オプティムが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でオプティムは続伸。同社は６日、ＳＮＳを使ったＡＩ集客サービス「Ｐｏｉｓｈｏｔ（ポイショット）」について、グーグルマップへの投稿機能を提供開始したと発表した。翌７日には佐賀県神埼市に「自治体公式スーパーアプリ」を提供