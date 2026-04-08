・マルマエが１０％超の急反騰、半導体関連の好業績出遅れ株でリバウンド妙味 ・古河電が１６％超の急騰で上場来高値を大幅更新、ＡＩデータセンターの象徴株として買い攻勢加速 ・アスタリスクが続急伸、バーコードなど業務用ハードウェアを制御できる新技術開発 ・キオクシアが急騰し青空圏に再突入、「上場来初の配当実施検討」と伝わる ・メタリアルが大幅反発、構造改革効果で２６年２月期