来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)にプレミアリーグから5チームが出場することが決定した。英『BBC』や『スカイスポーツ』が伝えている。36チームが参加する欧州CLでは、UEFA協会係数ランキングの上位2リーグに追加出場枠が1つずつ与えられる。プレミアリーグ所属クラブは欧州CLに6チーム、UEFAヨーロッパリーグ(欧州EL)に2チーム、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)に1チームが出場すると、全チームが決勝トーナメント進出