開催：2026.4.8会場：ナショナルズ・パーク結果：[ナショナルズ] 6 - 7 [カージナルス]MLBの試合が8日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとカージナルスが対戦した。ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。1回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってショート