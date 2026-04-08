ブルックリン・ネッツ vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年4月8日（水）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 96 - 90 ミルウォーキー・バックス NBAのブルックリン・ネッツ対ミルウォーキー・バックスがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリ