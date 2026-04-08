トロント・ラプターズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年4月8日（水）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 121 - 95 マイアミ・ヒート NBAのトロント・ラプターズ対マイアミ・ヒートがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし32-27で終了する。