【アラムコ選手権】大会期間：2026年4月2日～5日コース：シャドークリークGC 6765ヤード パー72 精緻なマネジメントが要求される4日間の舞台。2026年4月2日から5日にかけて行われたアラムコ選手権において、27歳を迎えた原英莉花が残したスコアカード。そこに刻まれていたのは、あまりにも激しい起伏と、上位へ食い込もうとする執念の軌跡だった。極端な数字が入り乱れたこの大会が