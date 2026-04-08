開催：2026.4.8会場：グローブライフ・フィールド結果：[レンジャーズ] 3 - 2 [マリナーズ]MLBの試合が8日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとマリナーズが対戦した。レンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディ、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。1回表、1番 ブレンダン・ド