開催：2026.4.8会場：ターゲット・フィールド結果：[ツインズ] 4 - 2 [タイガース]MLBの試合が8日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとタイガースが対戦した。ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。5回裏、3番 ルーク・キーシャル 2球目を打ってセンターへのタイムリӦ