LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（カズハ）が自身のInstagramを更新。東京・渋谷を堂々と歩く姿を公開し、ファンの注目を集めている。 【写真】渋谷を堂々と歩くLE SSERAFIMカズハ／原宿にミニドレス姿で現れたカズハ／『アナザースカイ』に出演したカズハ ■LE SSERAFIMカズハ、ブーツインスタイルで渋谷を散歩 薄手の黒トップス、ルーズなデニムパンツのブーツインスタイルのカズハは、黒のレザ