【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISAMOが、美容ブランド“ReFa（リファ）”のヘアケアカテゴリ「ReFa MUSE」に就任。併せて、新プロジェクト『ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO』が始動し、特設サイトおよびキービジュアルが初公開となった。 ■MISAMO×ReFaであらたな美を追求 MISAMOの3人の洗練された佇まいと、常に新しい魅力を発信し続ける姿勢は、ReFaが大切にしてきた唯一無二のプロダクトづくりへのこだ