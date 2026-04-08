8日前引けの日経平均株価は4日続伸。前日比2649.27円（4.96％）高の5万6078.83円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1415、値下がりは130、変わらずは27と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を593.74円押し上げ。次いで東エレク が339.91円、ファストリ が288.02円、ＳＢＧ が176.19円、フジクラ が93.73円と続いた。 マイナス寄与度は26