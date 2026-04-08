8日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1216、値下がり銘柄数196と、値上がりが優勢だった。 個別ではヒトトヒトホールディングス、千代田化工建設がストップ高。ベルグアース、鳥越製粉、Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、イーサポートリンク、北海道コカ・コーラボトリングなど40銘柄は年初来高値を更新。Ｏｌｙｍｐｉｃグループ、テラプロ&#