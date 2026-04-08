8日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比117.0％増の4019億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同106.9％増の3084億円だった。 個別ではグローバルＸ新成長インフラ－日本株式 、ＮＥＸＴ商社・卸売 、ＮＥＸＴ金融 、ＮＥＸＴブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 、ｉＦｒ