8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数476、値下がり銘柄数79と、値上がりが優勢だった。 個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。光フードサービス、トライアルホールディングス、ジェイフロンティア、令和アカウンティング・ホールディングス、ＢＲＵＮＯなど13銘柄は年初来高値を更新。ビーマップ、セレンディップ・ホールディングス、ＡＣＳＬ、スリー・ディ&#