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8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ181551 100.2 52410 ２. 日経Ｄインバ 3710979.74280 ３. 野村日経平均 29139 207.4 58640 ４. 日経ベア２ 18485 228.1 105.1