西武は8日、「日本生命セ・パ交流戦」で黒を基調とした限定ユニホームを着用すると発表した。“ブラックユニ”は球団史上初。5月30日のDeNA戦では来場者全員に配布される。球団によると、着用する「LionsBlackModeユニホーム」は戦いに勝ち続けることで黒くなる、獅子のたてがみを表現したデザイン。街中でも着こなせる洗練されたクールな仕上がりになったという。ベルーナドームで開催されるDeNA戦、広島戦、巨人戦が対