【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は8日、北朝鮮が8日午前8時50分ごろ、北朝鮮東部・元山周辺から弾道ミサイル数発を日本海側に発射したと明らかにした。北朝鮮は7日にも平壌周辺から飛翔体を発射した。6日に北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党総務部長が、北朝鮮への無人機侵入事件を巡る韓国の李在明大統領の対応を評価する談話を出していた。一連の発射は、韓国への強硬姿勢に変化がないことを示す狙いがあると