木原官房長官は記者会見で、米国とイランの停戦合意を巡り「重要なことは、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られることだ。外交を通じて最終的な合意に早期に至ることを期待する」と強調した。