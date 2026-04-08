右膝を痛め、開幕から負傷者リスト（IL）入りしているカブスの鈴木誠也外野手（31）が7日（日本時間8日）、傘下2Aノックスビル・スモーキーズの一員として、エンゼルス2Aロケットシティ・トラッシュパンダズ戦に「2番・右翼」で先発出場。5打数3安打をマークした。初回の第1打席で左翼へ二塁打を放つと、2回の第2打席でも左前打。3回の第3打席でも二塁打で長打2本をマークした。4回の第4打席は三飛、6回の第5打席も一飛だっ