中山陵に向かう台湾野党、国民党の鄭麗文主席らを乗せたとみられる車列＝8日、中国江蘇省南京市（共同）【南京共同】訪中している台湾の最大野党、国民党の鄭麗文主席（党首）は8日、江蘇省南京市で、中国と台湾で敬われる辛亥革命の指導者、孫文の墓である中山陵を訪れた。中国国営通信、新華社が報じた。南京には一時期、国民党が統治した中華民国の首都が置かれていた。台湾メディアによると、鄭氏は9日に上海で中国に進