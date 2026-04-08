高校野球の強豪で、今春の選抜高校野球大会に出場した九州国際大付属高（北九州市）の野球部の元部員が７日、部内でいじめや暴行を受けたが学校側が適切な対応を取らず転校を余儀なくされたとして、同高を運営する学校法人と監督に２２００万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁小倉支部に起こした。訴状によると、元部員は入学後、部内で継続的ないじめや嫌がらせを受け、今年２月末には、同高野球場で同級生とトラブルになり