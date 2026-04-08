韓国軍は北朝鮮が8日午前、短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射したと発表しました。韓国軍は8日午前8時50分頃、北朝鮮が南東部・元山（ウォンサン）付近から短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射したと発表しました。ミサイルは約240キロ飛行したということで、現在、アメリカ軍と共に情報を分析しているとしています。また韓国軍によりますと、北朝鮮は7日も平壌周辺から飛翔体を発射していて、この飛翔体は朝鮮