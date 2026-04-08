グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「アサ芸シークレットが発売されました私の撮り下ろしグラビアが掲載されてます」と報告。谷間を際立たせたデザインの青いレース素材ランジェリー姿や、トレーナーをまくりあげてランジェリーをあらわにしたショットなどを公開した。さらに「そして、今週の金曜日（4月10日）18:00〜タコベル1日店長ですタコベ