名作の続編は「普通にまぁまぁおもしろい」ぐらいなら、作らないほうがいいのではないか。『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）のことだ。本作は、1991年に武田鉄矢と浅野温子がダブル主演して、最高視聴率36.7％を記録した大ヒット恋愛ドラマ『101回目のプロポーズ』の正当続編。FODでは3月19日（木）から配信スタートしていたが、4月1日（水）に地上波放送もスタートした。筆者はFODで第3話まで視聴済だが、本記事では