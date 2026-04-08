Cloudflareは、ポスト量子(PQ)セキュリティへの移行を加速させ、2029年までにポスト量子認証を含む完全な保護を達成する目標を掲げました。近年の急速な業界の進展や研究報告を受け、量子コンピューターが現行の暗号を打破する「Q-Day」の脅威が想定よりも早く訪れる可能性が高まったため、Cloudflareはロードマップを前倒ししています。Cloudflare targets 2029 for full post-quantum securityhttps://blog.cloudflare.com/post-