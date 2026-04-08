ロシアのハッカー集団がルーターの脆弱(ぜいじゃく)性を悪用して通信を乗っ取っていると、イギリス政府と民間のセキュリティ企業が警告しました。APT28 exploit routers to enable DNS hijacking operations | National Cyber Security Centre - NCSC.GOV.UKhttps://www.ncsc.gov.uk/news/apt28-exploit-routers-to-enable-dns-hijacking-operationsFrostarmada forest blizzard dns hijackinghttps://www.lumen.com/blog-and-news