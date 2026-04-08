見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第8回）が8日に放送され、りん（見上）と夫・亀吉（三浦貴大）が口論の末にまさかの事態が発生すると、ネット上には「えー…」「ここまで最低とは…」「激重回」などの声が相次いだ。【写真】りん（見上愛）は娘を連れて実家へ避難明治になり、飛脚から一代で財を成した運送業者・奥田