映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』から、主演のペドロ・パスカル、シガーニー・ウィーバー、グローグー、ジョン・ファブロー監督らキャスト＆製作陣が撮影の裏側を語る特別映像と新場面写真が解禁となった。【動画】ペドロ・パスカルらが撮影裏を明かす『マンダロリアン・アンド・グローグー』特別映像「スター・ウォーズ」作品として約7年ぶりに劇場公開となる本作は、『スター・ウォーズ／ジ