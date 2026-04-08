西武は８日、５月２９日からベルーナドームで開催する日本生命セ・パ交流戦２０２６で『交流戦シリーズ２０２６―黒獅子奮迅―』を開催すると発表。期間中の９試合では、球団史上初となる全身黒を基調とした『ＬｉｏｎｓＢｌａｃｋＭｏｄｅユニホーム』を着用して戦う。百獣の王ライオンの世界において、漆黒のたてがみは「絶対的な強さの証」。「ＬｉｏｎｓＢｌａｃｋＭｏｄｅユニホーム」は、そんな「戦いに勝ち続け